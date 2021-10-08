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В мире8 октября 2021 11:45

МИД Франции назвал "провокацией против Евросоюза" решение КС Польши

Госсекретарь при министерстве не исключил отмены финансовой поддержки со стороны Европы
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Евросоюз может отказать Польше в финансовой поддержке

Евросоюз может отказать Польше в финансовой поддержке

Фото: REUTERS

Решение Конституционного суда (КС) Польши о превосходстве польского права над европейским – это провокация против Евросоюза, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFMTV.

"Это очень серьезно. Это вовсе не технический или юридический вопрос, - констатировал Бон. - Это вопрос политический, который входит в длинный список провокаций против Европейского союза".

По его словам, французы не желают выхода Польши из Евросоюза, но не исключают, что решение национального КС повлечет за собой последствия для страны. В частности, госсекретарь при французском МИД допустил, что Европа может отказать в финансовой поддержке плана по восстановлению экономики Польши.

Как ранее писал сайт kp.ru, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что вступление Польши в Евросоюз – это одно из важнейших событий десятилетий, и страна не собирается выходить из ЕС.