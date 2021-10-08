Российское правительство утвердило повышение платы за капремонт не более чем на 25% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому до конца года можно менять стоимость услуг капремонта не более чем на 25% из-за роста стоимости стройматериалов.

Сумма повышения не может превышать объем средств, которые региональный оператор имеет право израсходовать на финансирование программы капитального ремонта ежегодно.

В постановлении указано, что дополнительный договор о повышении цены заключается только при наличии достоверной сметы, которая подтверждает увеличение расходов на стройматериалы.

Напомним, к концу 2021 года в России ожидается наиболее сильный рост цен на непродовольственные товары. Считается, что инфляция в данном секторе составит 7,2%, что станет рекордом с 2015 года. В среднем за год она составит 6,8%. В эту категорию товаров входят, например, бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани. В 2022–2024 годах инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет ЦБ в 4%. Об этом говорится в прогнозе отдельных показателей инфляции Минэкономразвития.