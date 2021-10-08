Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали Дмитрий Муратов и Мария Рессе

Дмитрий Муратов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Муратов и Мария Рессе стали лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году. Об этом объявили в норвежском Осло в пятницу, 8 октября 2021. Трансляция мероприятия ведется на официальном Youtube-канале Фонда Нобеля.

Премию присудили за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира.

Мария Рессе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объявление лауреатов проходит с 4 по 11 октября, а вручение наград запланировано на 10 декабря в рамках Нобелевской недели, которая пройдет с 6 по 12 декабря. На церемонии присутствует преимущественно местная публика.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в 2021 году вручение Нобелевской премии проходит в дистанционном формате. Награды будут вручаться в странах, где находятся лауреаты, а не на церемонии в Стокгольме.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян стали лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Награду им присудили "за открытия рецепторов для температуры и осязания".