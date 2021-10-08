Лавров назвал хронической деградацию отношений с ЕС

Сергей Лавров заявил, что деградация отношений с ЕС становится хронической Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что деградация отношений РФ и Евросоюза стала хронической.

- Деградация приобретает хронический характер. И последние семь лет, если брать в целом отношения между Россией и ЕС, оказались семилеткой упущенных возможностей, — сказал российский министр на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

Москва заинтересована в регулярных контактах с Евросоюзом, в том числе и в здравоохранении, поэтому призывает Брюссель воздержаться от нового негатива в отношениях.

Ранее посол Евросоюза Маркус Эдерер посчитал, что Россия может потерять репутацию из-за ситуации с ценами на газ в Европе. По его мнению, Москву тоже должен волновать газовый кризис. Россия может лишиться статуса надежного партнера, если не сможет удовлетворить потребности Европы в голубом топливе на фоне растущего спроса. Многие считают, что Москва специально бездействует, чтобы ускорить процесс запуска газопровода "Северный поток — 2", отметил Эдерер.