Француз выложил на форуме российской игры секретные документы, чтобы выиграть спор

Танк / фото иллюстративное Фото: REUTERS

Бывший танкист французской армии на форуме российской компьютерной игры War Thunder выложил секретные документы, в которых описывается управление танком Leclerc S2. Об этом сообщает UK Defence Journal.

Таким образом любитель онлайн-баталий поступил, чтобы выиграть спор о характеристиках боевой машины. Мужчина заявил, что он сам в прошлом военный и управлял именно таким танком, но ему никто не поверил.

Тогда экс-военнослужащий решил доказать свою правоту, выложив часть секретного руководства. Модераторы впоследствии удалили файлы о танке, который сейчас стоит на вооружении французских войск.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство обороны России опубликовало секретные документы о подвиге подольских курсантов в годы Великой Отечественной войны. Публикация материалов приурочена к годовщине начала Битвы за Москву, проходившей с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942 года.