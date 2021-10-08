Песков поздравил Дмитрия Муратова с награждением Нобелевской премией мира

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал награждение Нобелевской премией мира бывшего журналиста "Комсомольской правды", главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова.

"Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, - заявил журналистам Песков. - Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. И, конечно, это высокая оценка. Мы его поздравляем".

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Муратов и Мария Рессе стали лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году. Премию присудили за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира.

Дмитрий Муратов - один из основателей "Новой газеты", он являлся главным редактором издания с 1995 по 2017 годы, а затем вернулся на этот пост в 2019 году.