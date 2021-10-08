Сергей Лавров заявил, что Россия готова помочь Европе выйти из газового кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова помочь странам Европы преодолеть газовый кризис.

- Хотел бы напомнить в очередной раз - "Газпром" по-прежнему поставляет газ в Европу по долгосрочным контрактам, все свои обязательства "Газпром" выполняет, причем не только в полном объеме, но даже с превышением. Мы готовы помогать Европе этот кризис преодолевать, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства в ходе онлайн-брифинга с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Однако Европа должна предпринять встречные шаги, уточнил Лавров.

Ранее читатели британской газеты Express раскритиковали Еврокомиссию из-за ситуации с ростом цен на газ в Европе, а также призвали сертифицировать "Северный поток — 2". Так пользователи отреагировали на статью издания, посвященную газовому кризису и действиям председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленным на улучшение ситуации. Кроме того, читатели едко заметили, что Евросоюз "может отапливать дома своим пустозвонством", а нынешнему составу ЕК нельзя поручить даже управление приходским советом.