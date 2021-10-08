Сергей Лавров заявил, что Россия будет сотрудничать с любым правительством ФРГ Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет сотрудничать с любым немецким правительством.

- Мы примем, естественно, любой выбор немецкого народа. Сейчас мы наблюдаем за тем, как формируются потенциальные коалиции в одном формате, в другом формате. Для нас будет важно работать с немецким правительством, каким бы оно ни было, — сказал Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что у России и Германии много общего в сфере экономики, культуры, науки и прочего.

Ранее глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что в росте цен на газ в Европе виновата не Россия, а газовая политика в Германии. Он сообщил, что ситуация осложнила жизнь потребителям. Также Эрнст осудил европейских парламентариев, которые обвинили "Газпром" в манипуляциях ценами на голубое топливо для более быстрого запуска "Северного потока — 2" и направили письмо с обвинениями в Еврокомиссию. Комментируя прошедшие в ФРГ выборы, Эрнст выразил мнение, что "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии, которые выступали против "Северного потока — 2", не смогут помешать газопровода.