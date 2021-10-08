Около 100 человек погибли при взрыве в мечети на севере Афганистана

Патруль талибов* в Афганистане / Иллюстративное фото Фото: REUTERS

Мощный взрыв прогремел в шиитской мечети Сеид-Абад, расположенной в провинции Кундуз на севере Афганистана. По предварительной информации, в результате погибли около 100 человек, еще десятки получили ранения. Об этом сообщает информагентство Aamaj News.

По данным издания, около 12:00 (мск), когда множество людей пришло на молитву, с ними в мечеть вошел террорист-смертник и привел в действие взрывное устройство.

Член комиссии радикального движения "Талибан"* (запрещено в РФ) по культуре Мохаммад Джалал на своей странице в Twitter возложил вину за случившееся на ответвление террористической организации "Исламское государство"* (запрещено в России).

Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства страны, официальный представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид заявил, что террористическая организация "Исламское государство"* является для талибов* не угрозой, а "головной болью".

*Террористическая организация, запрещенная в России