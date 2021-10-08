Постановление правительства о госконтрактах по капремонту не повлияет на взносы граждан

Постановление российского правительства о госконтрактах по капремонту не повлияет на выплаты граждан Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России сообщило, что постановление правительства о пересмотре цен на государственные контракты по капитальному ремонту никак не скажется на выплатах россиян.

- Отмечу, что эта мера касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами. Изменение цен на строительные материалы напрямую отражается на итоговой цене капитального ремонта, — сообщила замглавы ведомства Светлана Иванова.

Она пояснила, что увеличение стоимости услуг не должно превышать максимальную цену по региону, поэтому роста выплат не будет.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому до конца года можно менять стоимость услуг капремонта не более чем на 25% из-за роста стоимости стройматериалов. Сумма повышения не может превышать объем средств, которые региональный оператор имеет право израсходовать на финансирование программы капитального ремонта ежегодно. В постановлении указано, что дополнительный договор о повышении цены заключается только при наличии достоверной сметы, которая подтверждает увеличение расходов на стройматериалы.