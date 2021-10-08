Собянин поручил выделить пострадавшему от рук хулиганов бармену 2 миллиона рублей

Собянин поручил выделить избитому в московском метро бармену 2 миллиона рублей Фото: страница Сергея Собянина во "ВКонтакте"

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству столичного метрополитена выделить 2 миллиона рублей пассажиру, жестоко избитому в метро тремя дагестанцами.

«Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере 2 миллионов рублей», – написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Столичный мэр сообщил, что посетил пострадавшего в результате инцидента мужчину. Собянин поблагодарил его за то, что он вступился за девушку, и назвал напавших на него «отморозками». Градоначальник также выразил благодарность девушке, оказавшей помощь в задержании дагестанцев, машинисту, дежурной и наряду полиции.

Как писал сайт kp.ru, инцидент произошел 4 октября на синей ветке московского метро. В 18:50 в вагоне электропоезда трое приезжих из Дагестана «из хулиганских побуждений» набросились на 25-летнего пассажира. Он был госпитализирован. Преступников задержали, они были арестованы на два месяца.

Позже дело об избиении пассажира метро дагестанцами решили переквалифицировать с «Хулиганства» на «Покушение на убийство».