Жена миллиардера Шамалова пожаловалась на исчезновение суррогатной матери Фото: Instagram.com

Жена миллиардера из списка «Forbes», некогда самого молодого долларового миллиардера России Кирилла Шамалова обратилась в следственный комитет за помощью.

Жанна Шамалова просит отыскать суррогатную маму, которая носит ребенка пары. Женщина перестала выходить на связь и не отвечает на звонки, а меж тем, она находится на 39 неделе беременности.

К услугам суррогатного материнства Жанна решила прибегнуть в 2020 году. Через агентство заключила соответствующий договор и оплатила нужную сумму.

Осенью 2021 года малыш должен появиться на свет, но недавно Жанна узнала, что сурмама во время беременности содержалась не в специализированных условиях, а проживала в обычной квартире недалеко от роддома.

А на восьмом месяце беременности и вовсе «уехала в неизвестном направлении».

- Сейчас речь идет о жизни и здоровье суррогатной мамы и ребенка. Мы безуспешно пытаемся связаться с Кириллом Николаевичем. А компания, которая взялась за организацию всего процесса, отстраняются от исполнения своих обязательств и вообще от какого-либо содействия, - рассказал mk.ru адвокат Жанны Шамаловой Александр Самухов.

Заявление жена олигарха написала на имя главы СКР Александра Бастрыкина. Она просит отыскать суррогатную маму и проверить агентство, которое оказывает данные услуги.

В семье Шамаловы давно не все гладко. Минувшим летом мужчина потребовал признать брак с Жанной недействительным и обратился в Хамовнический суд.

Олигарх настаивает, что супруга заключила с ним брак исключительно с целью получения имущественной выгоды. У пары есть договор, согласно которому при разводе миллионер выплачивает женщине крупную сумму денег. Женщина же не признает, что преследовала исключительно корыстный интерес, а сейчас ее тревожит исключительно благополучие нерожденного малыша.