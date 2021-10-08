Впервые с начала пандемии в России за сутки умерли 936 больных коронавирусом

Смертность от коронавируса в России увеличилась Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в России зафиксирован новый максимум по количеству смертей от коронавирусной инфекции. По информации Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, медики зарегистрировали 936 летальных случаев.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 8 октября, жертвами коронавируса в России стали 214 485 человек.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что в Кремле не обсуждают возможность введения нового локдауна из-за пандемии коронавируса. По его словам, за ситуацией на местах внимательно следят и губернаторы, у которых имеются особые полномочия на случай худшего варианта развития.

Напомним, в четверг, 8 октября, в России выявили максимальное число новых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года - за сутки зарегистрировано 27 550 заболевших.