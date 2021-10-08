Руслан Стефанчук избран спикером Верховной рады Украины

Новый спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук Фото: REUTERS

Верховную раду Украины возглавил первый заместитель спикера Руслан Стефанчук, избранный в парламент от президентской партии "Слуга народа". Об этом сообщает сайт украинского парламента.

Его кандидатуру на голосовании поддержал 261 депутат. Также на должность спикера Рады претендовали Алексей Гончаренко и Яна Зенькевич.

На посту председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сменил Дмитрия Разумкова, которого депутаты отправили в отставку в связи с негативной оценкой его деятельности партией "Слуга народа", которая добилась включения вопроса об отставке в повестку. По ее оценке, Разумков перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии.

Как ранее писал сайт kp.ru, Верховная рада Украины приняла решение отправить в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Недоверие председателю выразили 284 депутата из 450 (необходимо минимум 226).