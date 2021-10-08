Мурашко назвал крайне напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Михаил Мурашко заявил о колоссальной нагрузке на систему здравоохранения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, и она продолжает ухудшаться, заявил журналистам в пятницу, 8 октября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остается просто крайне напряженной и пока эскалируется", - констатировал министр здравоохранения.

По его словам, в настоящее время под наблюдением российских врачей находятся свыше миллиона пациентов с коронавирусом. В среднем на один участок приходятся 14 пациентов с COVID-19, заявил Мурашко, отметив, что это "колоссальный объем и колоссальная нагрузка".

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин охарактеризовал обстановку с коронавирусом в стране как напряженную. Об этом председатель правительства РФ заявил в четверг, 30 сентября, в ходе заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.