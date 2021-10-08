Валера, верим! Россияне считают, что наши футболисты победят Словакию в Казани

Валерия Карпина рисуют на баннерах и шарфах. Фото: РФС

Российские болельщики вовсю готовятся к игре Россия – Словакия. Почти половина опрошенных верят в победу нашей сборной во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2022, который состоится 8 октября 2021 года в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Об этом свидетельствуют результаты исследования KP.RU.

36,3% респондентов уверены, что даже если словаки и забьют гол-другой, Россия все равно сможет вырвать победу. А еще 5,5% и вовсе считают, что команда сыграет идеально, обыграет противника и не пропустит ни одного гола.

Однако не все опрошенные настроены так оптимистично. К примеру, 13,6% респондентов полагают, что команды сыграют вничью, поскольку силы у сборных примерно равны.

Еще 32,6% россиян считают, что отечественная сборная не сможет победить команду из Словакии. Не помогут ни родные стены, ни новый тренер. Более того 12% голосуют за вариант «российская команда проиграет всухую».

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие три тысячи человек.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Напомним, в пятницу, 8 октября, сборная России под руководством Валерия Карпина продолжит сражение за выход на Чемпионат мира — 2022, который пройдет в Катаре. И хотя национальная команда потеряла нескольких игроков из-за травм, настрой у спортсменов решительный.

Особенно матч со Словакией важен и потому, что в последние годы команда не может победить именно этого соперника. Так, весной этого года на встрече в городе Трнава россияне уступили словакам со счетом 1:2.