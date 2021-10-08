Минздрав Италии допустил признание полной вакцинации «Спутником V» при въезде в страну Фото: REUTERS

Полный цикл вакцинации российским препаратом против коронавирусной инфекции «Спутник V» может быть признан властями Италии, сообщил представитель Минздрава страны и член научно-технического комитета по борьбе с пандемией COVID-19 Джанни Рецца на пресс-конференции.

По его словам, Италия рассматривает два варианта. Первый из них – введение дополнительной дозы мРНК-вакцины (например, Pfizer или Moderna) тем, кто уже привит препаратами, не признанными в Евросоюзе и ВОЗ. В этом случае потребуется заключение регулятора, пояснил Рецца. Второй вариант: признание полного цикла вакцинации препаратами, которые непризнанны в ЕС.

Как сообщил представитель Минздрава Италии, решение будет принято в ближайшие дни.

Напомним, ранее Италия обещала рассмотреть вопрос о включении российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в систему коронавирусных сертификатов страны.