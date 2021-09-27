Италия рассмотрит включение «Спутника V» в систему ковид-паспортов Фото: REUTERS

Италия обещала рассмотреть вопрос о включении российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в систему коронавирусных сертификатов страны, сообщил посол России Сергей Разов во время выступления в «Русском доме» в Риме.

По словам дипломата, эта тема обсуждалась в августе 2021 на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с премьером Италии Марио Драги. Как скоро будет принято решение, итальянские власти не уточнили.

Как отметил Разов, в апреле 2021 римский институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи. В октябре 2021 итальянская делегация должна совершить визит в Москву.

Как писал сайт kp.ru, ранее Евросоюз признал действующими COVID-сертификаты Сан-Марино, где используется вакцина «Спутник V».

Глава российского МИД сообщал, что Россия и ЕС ведут предметный разговор о взаимном признании сертификатов вакцинации.