Юрист дал советы, как защитить паспорт от мошенников, когда везде требуют копии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня копии паспорта требуют везде, порой не совсем законно, ведь человек может просто продиктовать данные.

А вот заполучив копию паспорта мошенники могут оформить на человека кредит или создать множество других проблем: например, арендовать квартиру и вынести оттуда все вещи или восстановить сим-карту и перехватить мобильный банк жертвы.

- К сожалению, в ряде случаев, копию паспорта требуют все, кому только не лень, - комментирует Life адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. – Можно сослаться на нарушение закона о защите персональных данных и предложить записать данные без передачи документа, но скорее всего это вызовет конфликт. Обычно никто конфликтовать не желает и копии делаются в неограниченном количестве. Многие и вовсе хранят фото документов в телефоне, что увеличивает риск однажды обнаружить их в сети.

В современных условиях отказывать всем, кто просит копию паспорта, вряд ли получится. Но попытаться защитить главный документ стоит.

Продиктовать данные

Где возможно диктуйте паспортные данные, но не разрешайте делать копии.

Например, для покупки билета можно просто продиктовать данные. Они будут отражены в проездном документе. Делать копию паспорта продавцу вовсе не обязательно. Если вам говорят «мы так работаем», то стоит задуматься.

Закрыть подпись на копии

Многие заранее делают копии паспорта, но прикрывают подпись, чтобы мошенники не могли воспользоваться таким документом.

Копия с пометкой

Порой стоит делать пометку на копии паспорта. Если в автосервисе или управляющей компании у вас обязательно требуют копию документа, то предложите сделать на ней отметку в целях безопасности. Например, написать: “Копия сделана 01.01.2021 для предоставления в ГБУ “Жилищник””. Желательно сделать это начиная с фотографии.

Все данные останутся видны, но «испорченный» документ вряд ли заинтересует мошенников.

Копия для банка

Можете попросить сотрудника банка заверить заверить сделанную им копию прямо на фотографии, на это чаще всего банковские работники соглашаются.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники изобрели очередной метод обмана россиян. Теперь злоумышленники по телефону представляются правоохранителями и предлагают «дать финансовую защиту», но для этого понадобятся сведения о банковских счетах, - сообщает телеканал "360".