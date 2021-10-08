ЕС задумался о совместных закупках газа для решения энергетического кризиса Фото: REUTERS

Власти Евросоюза обсуждают возможность совместных закупок газа и его хранения несколькими странами содружества. Таким образом Брюссель хочет решить проблему с биржевыми ценами на газ в Европе, резкий рост которых наблюдался на этой неделе.

Источник Bloomberg сообщил, что Еврокомиссия намерена изучить варианты введения налоговых льгот и прямой поддержки тех стран, кого наиболее сильно коснется энергетический кризис. Так, около 20 стран союза готовы принять или приняли меры для смягчения его последствий. Среди них называются дополнительное финансирование за счет доходов от продаж квот на выбросы парниковых газов.

Как ожидают власти ЕС, цена на энергоносители упадет в апреле 2022, но будет все же выше среднего по сравнению с прошлыми годами.

Напомним, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес предложил Евросоюзу выработать совместную стратегию закупки газа.

Как писал сайт kp.ru, посол ЕС Маркус Эдерер заявил, что Россия может потерять репутацию из-за ситуации с ценами на газ в Европе. По его мнению, Москву тоже должен волновать газовый кризис.