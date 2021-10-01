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Экономика1 октября 2021 17:12

Премьер Испании предложил Евросоюзу ввести единую стратегию закупки газа

Педро Санчес отметил положительный опыт централизованной закупки вакцины
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Педро Санчес считает, что Евросоюз может добиться снижения стоимости газа

Педро Санчес считает, что Евросоюз может добиться снижения стоимости газа

Фото: REUTERS

Евросоюзу необходимо выработать совместную стратегию закупки газа, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе форума в испанской Понтеведре. Его слова приводит РИА Новости.

"Одно из предложений, которые мы представили Европейской комиссии и всем странам-членам, мы сказали: если это сработало с совместной закупкой вакцины, почему мы не усиливаем наш потенциал переговоров, проводя совместную закупку и создавая стратегический резерв газа в Европе?", - рассказал Санчес.

Как ранее писал сайт kp.ru, цена на газ в Европе ежедневно ставит новый рекорд. На открытии торгов в пятницу, 1 октября, она почти достигла 1200 долларов за 1 тысячу кубометров.

Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что рекордная стоимость газа в Европе связана с политикой Еврокомиссии. Президент напомнил, что по долгосрочным контрактам, и по российскому принципу ценообразования "Газпром" продает "голубое топливо" по значительно более низкой цене, поэтому те, кто согласился заключать с Россией долгосрочные контракты "смогут только руки потирать и ликовать".