Илья Яшин сообщил о разводе с солисткой группы «Алоэ Вера» Верой Мусаелян

Илья Яшин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оппозиционный политик Илья Яшин на своей странице в Twitter сообщил о разводе с солисткой группы «Алоэ Вера» Верой Мусаелян. О свадьбе главы совета депутатов Красносельского района Москвы с певицей стало известно 27 сентября прошлого года.

«Мы с Верой разводимся. К сожалению, у нас разные представления о жизни. Время показало, что они несовместимы. Грустно, но так бывает. Дело житейское», - написал Илья Яшин.

Он добавил, что они с супругой расходятся «мирно и с достоинством», «трясти нижним бельем и бить посуду» пара не планирует.

«Никаких комментариев больше не будет», - добавил он.

Ранее Яшин рассказывал, что знаком с Верой Мусаелян давно, но раньше они просто дружили, а романтические отношения с певицей у него завязались три года назад на свадьбе знакомых – после того, как оба поймали вещи, брошенные женихом и невестой холостым гостям в конце торжества. Тогда кто-то из присутствовавших сказал, что они могли бы стать хорошей парой и в шутку предложил им пожениться.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в июле Илья Яшин заявил о своем решении оставить должность главы совета депутатов Красносельского района Москвы.