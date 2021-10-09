"Ъ": Минтруд и Минздрав определили новую систему оплаты труда медиков

В России определили новую систему оплаты труда медиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерства труда и здравоохранения России определили основные параметры новой систему оплаты труды медицинских работников.

Если проект утвердят, то по всей стране будут начислять зарплату медикам по единой системе. Заработная плата будет состоять из оклада и стимулирующих выплат. По задумке ведомств, у врачей должна увеличиться как доля оклада, так и сама зарплата. Минимальный прирост составит 2 процента, максимальный — 78 процентов. При этом больше всего вырастут в регионах, где, по мнению ведомств, медикам не доплачивают.

Как пишет "Коммерсант", авторы предусмотрели защитный механизм, согласно которому заработная плата может увеличиться, а уменьшиться — нет.

Напомним, 43% россиян уверены, что их заработная плата должна быть увеличена на 20%. Больше всего своей заработной платой недовольны учителя, воспитатели и сотрудники сферы дополнительного образования и науки. 38% россиян рассказали, что за год их зарплата выросла на 5-10%, 16% респондентов рост составил 10%. У 32% опрошенных зарплата никак не поменялась, а 14% сообщили о снижении заработной платы.