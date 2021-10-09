Российские инженеры разработали первую в мире систему распознавания лжи по голосу

Российские инженеры разработали систему распознавания лжи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские инженеры разработали первую в мире онлайн-систему, позволяющую распознавать ложь по звуку голоса.

Как сообщают "Известия", система RiskControl позволяет определять правдивость ответов на вопросы, основываясь на общеизвестном факте, что необходимость врать заставляет человека испытывать стресс. При этом необходимо задавать такие вопросы, на которые нужно отвечать "да" или "нет".

На первом этапе работы система задает человеку контрольные вопросы, чтобы получить эмоционально нейтральный образец голоса человека, после чего сравнивает с ним последующие ответы.

- Для нас самих было удивительно обнаружить специфический признак лжи, когда участник испытания говорит "да", а при этом спектр частот его голоса такой же, как при ответе "нет". Такой эффект практически всегда говорит об обмане, — сообщил директор по науке компании "Фора диджитал" Максим Конобеевский.

Ранее ученые из Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной совместно со специалистами новосибирского центра "Вектор" установили пробиотики, которые подавляют коронавирус. В организме человека лакто- и бифидобактерии участвуют в метаболизме, способствуют поддержанию витаминного баланса и отвечают за формирование иммунитета. Некоторые из микроорганизмов обладают антивирусной активностью и могут влиять на белок SARS-CoV-2 – возбудитель COVID-19.