Российские ученые обнаружили пробиотики, подавляющие коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые из Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной совместно со специалистами новосибирского центра «Вектор» установили пробиотики, которые подавляют коронавирус.

В организме человека лакто- и бифидобактерии участвуют в метаболизме, способствуют поддержанию витаминного баланса и отвечают за формирование иммунитета. Некоторые из микроорганизмов обладают антивирусной активностью и могут влиять на белок SARS-CoV-2 – возбудитель COVID-19.

В частности, обнадеживающие результаты показал штамм L. Fermentum 90 TC-4. Он был испытан «в пробирке» на клетках Vero, это линия клеток, выделенная из эпителия почки зеленой мартышки. Они используются для культивирования.

L. Fermentum 90 TC-4. воздействует на коронавирус в кишечнике, снижая показатели pH среды, он нарушает связь между вирусными частицами из-за изменений в их рецепторных свойствах.

Учитывая высокие результаты, у исследователей появилась надежда, что пробиотик сможет подавлять распространение вируса и параллельно влиять на пищеварительную систему человека.

В «Векторе» предположили, что результат достигается благодаря физической адсорбции. Этот процесс можно показать на примере сухой губки, которая впитывает воду с мокрого стола.

- Созданный БАД станет профилактикой COVID-19 и поддержит организм во время болезни. К тому же, пробиотики можно давать детям, они одобрены Институтом питания для малышей с пятидневного возраста, - делится с «Известиям» заведующая лабораторией микробиома человека и средств его коррекции Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной Ирина Соловьева.

Первый случай коронавируса был выявлен в мире почти два года назад. Сегодня единственным способом противостоять болезни является вакцинация. В России привито всего 28,1% от населения, это 41 074 489 человек. В Китае же в день проходят вакцинацию до 30 млн человек.

- Россия, не достигнув нужного уровня охвата вакцинации, сняла ограничения на массовые мероприятия, отказалась от масочного режима. Это, безусловно, замедляет темпы борьбы с болезнью, - отметил в беседе с ФАН врач-эпидемиолог, политик и общественный деятель Геннадий Онищенко.