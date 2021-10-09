Число погибших при алкогольном отравлении под Оренбургом выросло до 26 человек

Число умерших из-за отравления алкоголем под Оренбургом выросло до 26 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число умерших после отравления суррогатным алкоголем в нескольких районах Оренбургской области выросло до 26 человек. Об этом сообщает "КП-Самара".

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить лиц, которые занимались организацией производства и сбыта поддельного алкоголя. В настоящий момент по делу о массовом отравлении в Оренбургской области задержаны три человека. Сегодня им изберут меру пресечения на период следствия.

Напомним, в нескольких районах Оренбургской области произошло массовое травление суррогатным алкоголем. Следователи возбудили уже пять уголовных дел, а также задержали шестерых подозреваемых, которые были причастны к реализации «паленой» водки в городе Орск.

В связи с общественным резонансом глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбужденное по факту отравления людей алкогольной продукцией в Оренбургской области, в Главное следственное управление Следственного комитета России для полного и всестороннего расследования.