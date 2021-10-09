В "Газпроме" заявили, что выполняют все заказы по поставкам газа в Европу

"Газпром" заявил, что выполняют все заказы по поставкам газа в Европу Фото: REUTERS

Российская компания "Газпром" выполняет все заказы по поставкам газа в Европу. Об этом сообщила заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

- Мы удовлетворяем все заявки наших покупателей и действуем в соответствии с этим заявками, — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Бурмистрова также указала на необходимость предсказуемости с ценами на голубое топливо. Она подчеркнула, что преимущества долгосрочных контрактов заключаются в том, что пиковые значения цен на газ сглаживаются определенными формулами.

Ранее вице-спикер Госдумы VII созыва Игорь Ананских прокомментировал призыв президента России соблюдать условия контракта по транзиту газа через Украину. Парламентарий отметил, что Россия тщательно выполняет все договоренности, которые касаются любых сфер. Если же говорить о транзите газа, то "Газпром" более 50 лет выполняет все свои обязательства по работе с европейскими партнёрами. Депутат не сомневается, что пока действуют договоренности по транзиту в Европейские страны через Украину, они будут соблюдаться.