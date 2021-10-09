Рогозин опубликовал свежее фото Пересильд и Шипенко на МКС

Свежее фото Юлии Пересильд и Клима Шипенко на МСК опубликовал "Роскосмос"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал свежую фотографию актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко

- Врачи отмечают хорошее состояние здоровья участников космического полета. Полет нормальный. Работают по заранее утвержденной программе, — написал глава госкорпорации у себя в Facebook.

Он прикрепил к посту фотографию, сделанную в ходе очередного сеанса видеосвязи.

Ранее больше половины россиян признались, что не решились бы полететь в космос как Юлия Пересильд и Клим Шипенко. 59,3% опрошенных сообщили, что такое приключение для них слишком рискованное. При этом почти четверть респондентов заявили, что полет в космос – это их мечта. 24,1% опрошенных уверяют, что были бы очень рады такой возможности, которая представилась российской съемочной группе. Более того 5,6% респондентов отмечают, что не просто хотели бы отправиться на орбиту, к примеру, в качестве космических туристов, а с удовольствием приняли бы участие в съемках российского фильма "Вызов".