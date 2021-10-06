Большинство россиян признались, что не отважились бы повторить полет Юлии Пересильд в космос

Россия стала первой в мире страной, отправившей свой киноэпипаж в космос. Фото: ЦПК им. Гагарина

Больше половины россиян признались, что не решились бы полететь в космос как Юлия Пересильд и Клим Шипенко. 59,3% опрошенных сообщили, что такое приключение для них слишком рискованное. Об этом свидетельствуют результаты исследования сайта KP.RU.

При этом почти четверть респондентов заявили, что полет в космос – это их мечта. 24,1% опрошенных уверяют, что были бы очень рады такой возможности, которая представилась российской съемочной группе.

Более того 5,6% респондентов отмечают, что не просто хотели бы отправиться на орбиту, к примеру, в качестве космических туристов, а с удовольствием приняли бы участие в съемках российского фильма «Вызов».

Еще одна десятая россиян признались, что идея отправиться в космос их пугает и воодушевляет одновременно. 11% опрошенных проголосовали за вариант «хочу отправиться в космос, хотя и боюсь этого».

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 3,5 тысячи человек.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Напомним, накануне, 5 октября, впервые в истории на Международную космическую станцию отправился киноэкипаж. Российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко планируют провести на станции 12 суток и снять первый в мире полнометражный фильм в космосе. Проект уже получил название «Вызов».

О сенсационном прорыве России и съемках художественного фильма в невесомости написали все мировые СМИ. Западные журналисты признали триумф российской науки, отметив, что страна снова стала первой в космосе.

Ранее сообщалось, что Голливуд тоже планирует снимать художественную картину в космосе. Главную роль исполнит Том Круз, который уже начал подготовку к полету при сотрудничестве с НАСА и SpaceX.

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