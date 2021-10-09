НАТО не планирует принимать в свой состав страны Азии и Африки

Североатлантический альянс не планирует принимать в свой состав страны Азии и Африки Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не планирует принимать в свой состав страны африканские и азиатские страны.

- НАТО в своем учредительном договоре заявляет о себе как о союзе Европы и Северной Америки. Ни в коей мере нет планов его расширения или включения членов из Азии или Африки. НАТО есть и останется региональным альянсом, — сказал политик в интервью газете El Mundo.

Альянс не рассматривает Китай в качестве врага и считает важным вовлекать его в такие вопросы, как контроль над вооружениями и изменение климата. При этом Столтенберг отметил, что в отношениях с Россией необходимо придерживаться принципа "сдерживания и обороны".

Напомним, ранее появилась информация, что НАТО сократит состав постоянного представительства России при альянсе. Такое решение было принято в ответ на "враждебную деятельность" Москвы. Как сообщал британский телеканал Sky News, аккредитации лишатся восемь дипломатов от России в Брюсселе. Позиции еще двух будут подвергнуты сокращению. Это наполовину уменьшит российское представительство при НАТО - с 20 человек до 10. О какой именно "враждебной деятельности" идет речь - не уточняется. В Кремле заявили, что уже готовят ответные меры.