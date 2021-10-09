Мария Захарова заявила, что США не контролируют ситуацию на своих рубежах Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новость об открытии Центра операций по Китаю в Центральном разведывательном управлении Соединенных Штатов Америки.

Захарова отметила, что методы борьбы США с геополитическими угрозами в 21 веке напоминают стратегии времен Холодной войны. Она сообщила, что в релизе наравне с Китаем, терроризмом и Ираном упоминается и Россия. По мнению Захаровой, глубина анализа специалистов ЦРУ "не позволяет окунуться в него с головой".

- И это в то время, когда галопирующий рост нелегальной миграции, трансграничной организованной преступности, вызовы, связанные с пандемией, представляют действительную структурную угрозу национальной безопасности миру, включая Америку. Но они почему-то не вызывают у ЦРУ желания активизировать свои усилия на этих объективно непростых направлениях. Неужели то, что творится в самих США, ЦРУ совсем не интересует? — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

Она также упомянула рассказ знакомого американца, который сообщил, что множество людей незаконно пересекают границу США и Мексики, а затем легализуются в близлежащих штатах без единого документа.

Захарова отметила, что американские власти занимаются мнимыми угрозами, которые якобы представляют Россия и Китай, хотя Вашингтон "не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах".

Ранее Захарова заявила, что НАТО следует определиться, какие международные задачи альянс намерен решать, и сфокусироваться на реальных глобальных проблемах. Так он прокомментировала ситуацию с высылкой российских дипломатов из Североатлантического альянса. Как отметила Захарова, НАТО нужно решать проблемы, "а не заниматься каким-то непотребством".