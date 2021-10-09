Москвич рассказал о новых деталях кражи, в которой подозревают сотрудников посольства США

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Житель Москвы Дмитрий Корнилов рассказал журналистам Business FM об обстоятельствах резонансной кражи в одном из столичных баров, в которой подозревают сотрудников посольства Соединенных Штатов.

Около половины десятого вечера он зашел в бар, чтобы отдохнуть после тяжелого рабочего дня, рюкзак повесил под барную стойку, там были деньги, паспорт, компьютерная мышь и спортивная форма. Отлучился на несколько минут, а когда вернулся - рюкзака на месте не оказалось. Подозреваемых нашли по записи с камер видеонаблюдения.

По его словам, люди, подобравшие в баре чужой рюкзак, имели возможность связаться с его обладателем.

"В рюкзаке были визитки, помимо документов, и там были и номер телефона, и электронная почта, и могли написать, сказать, что вернут, - заявил Корнилов. - Даже был готов дать какое-то вознаграждение за это, но ребята не позвонили, возможно, испугались".

Он выразил мнение, что кража была неумышленной. По его оценке, гости страны просто по ошибке взяли чужие вещи, а потом побоялись международного скандала.

Как ранее писал сайт kp.ru, трое сотрудников посольства Соединенных Штатов в России подозреваются в краже личных вещей у российского гражданина. В американское посольство направлена нота с просьбой снять с подозреваемых иммунитет для их привлечения к уголовной ответственности. Если диппредставительство откажет российской стороне в просьбе, американские дипломаты должны будут немедленно покинуть страну.