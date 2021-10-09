Проект отраслевой системы оплаты труда врачей стартует в декабре 2021

Зарплата врачей во время пилота не может быть ниже суммы по действующей системе оплаты труда Фото: Александр ГЛУЗ

Минтруд и Минздрав России разработали проект отраслевой системы оплаты труда врачей, который признан сделать работу более привлекательной, а зарплату – понятной и прозрачной. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.

Проект планируют запустить в пилотном режиме с декабря 2021 года по конец марта 2022 года. Площадкой эксперимента станут региональные медорганизации Севастополя, Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областей.

"Оклад формируется на основе трех параметров: расчетной величины, установленной на уровне 13 617 руб., коэффициента сложности выполняемой работы по должностям и коэффициента региональной экономической дифференциации, - уточнили в ведомстве. - Размер коэффициента сложности устанавливается в соответствии с 16 группами должностей. Размер коэффициента региональной экономической дифференциации рассчитывается на основе данных Росстата по медианной зарплате в каждом субъекте".

Кроме того, предусмотрены 16 видов стимулирующих и восемь видов компенсационных выплат.

В министерстве подчеркнули, что на время пилота будет предусмотрен защитный механизм: зарплата не может быть ниже суммы по действующей системе оплаты труда.

Как ранее писал сайт kp.ru, если проект утвердят, то по всей стране будут начислять зарплату медикам по единой системе. Заработная плата будет состоять из оклада и стимулирующих выплат. По задумке ведомств, у врачей должна увеличиться как доля оклада, так и сама зарплата. Минимальный прирост составит 2 процента, максимальный — 78 процентов. При этом больше всего вырастут в регионах, где, по мнению ведомств, медикам не доплачивают.