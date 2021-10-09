Ученые США выдвинули новую теорию о происхождении COVID-19

Заболевшие шахтеры разгребали остатки помета летучих мышей Фото: REUTERS

Коронавирусная инфекция, которая разнеслась по всему миру и получила название COVID-19, могла возникнуть еще в 2012 году в теле китайского шахтера. Соответствующую теорию выдвинул исполнительный директор Bioscience Resource Project американец Джонатан Латэм. Ее опубликовала газета Telegraph.

По словам ученого, в 2012 году в китайской провинции Юньнань с коронавирусом госпитализировали шестерых шахтеров, которые разгребали остатки помета летучих мышей. Трое из них скончались, остальные провели в больнице до шести месяцев.

Латэм утверждает, что за те полгода, что шахтер лечился от болезни, вирус в его легких мог обрести сотни мутаций и превратиться в тот самый смертоносный Sars-Cov-2, с которым до сих пор борются по всему миру.

Промежуток в несколько лет исследователь объясняет, что все это время вирус хранился в медицинском образце из тела шахтера, а затем случилась его утечка.

В качестве аргумента он привел данные, что через год после загадочного заболевания шахтеров на том же месте ученые обнаружили коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96% идентичен вирусу, вызывающему COVID-19.

Как ранее писал сайт kp.ru, французские и азиатские ученые обнаружили у обитающих в Лаосе мышей коронавирусные инфекции, практически идентичные "уханьскому" варианту SARS-CoV-2. Эксперты полагают, что новые вирусы представляют большую опасность для человека в будущем, а также подтверждает версию о естественном происхождении COVID-19.