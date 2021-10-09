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Здоровье9 октября 2021 20:29

Мясников объяснил, почему даже привитые от COVID-19 могут попасть в реанимацию

Врач уточнил, что чаще всего это связано с другими болезнями
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Вакцинированные люди тоже могут тяжело болеть, но это случается крайне редко

Вакцинированные люди тоже могут тяжело болеть, но это случается крайне редко

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почему вакцинированные от коронавируса люди, хоть и крайне редко, но все-таки попадают в реанимацию с COVID-19, объяснил "Вечерней Москве" врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, эффективность вакцины по защите от заболевания и предотвращению тяжелых осложнений не подвергается сомнению, а каждый случай сложного течения болезни у привитых людей индивидуален.

В частности, это может быть связано с другими тяжелыми болезнями, которые дополнительно ослабляют организм, таких как онкология или вирусная пневмония, не связанная с коронавирусом.

"Никогда ничего не бывает на 100 процентов. Но частые вещи случаются часто, а редкие — редко. Вакцинированные болеют и умирают крайне редко", - подчеркнул Мясников.

Как ранее писал сайт kp.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.