Падение декорации, после которого погиб актер Большого театра, попало на видео

Спектакль "Садко" / Фото: Большой театр

Момент падения декорации в Большом театре во время оперы "Садко", в результате которого погиб 37-летний артист миманса Евгений Кулеш, попал на видео. Оно оказалось в распоряжении Пятого канала.

Актер увозил тележку со сцены под двухтонной декорацией дома, и именно в этот момент она упала, придавив его. Попытки реанимировать мужчину не увенчались успехом. Прибывшим медикам осталось только констатировать смерть.

По факту случившегося следственные органы проводят доследственную проверку. Им предстоит выяснить, кто виноват в падении декорации на артиста.

О Евгении Кулеше известно, что он в Большом театре работал с 2002 года. В январе 2013 года артист стал жертвой налетчиков. Они отобрали у него телефон и кошелек, а самого актера избили. Он был госпитализирован с подозрением на сотрясение головного мозга. Нападавших не поймали.