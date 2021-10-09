Глава МИД Украины назвал саммит "Крымская платформа" ударом по Путину

Дмитрий Кулеба назвал "Крымскую платформу" лучшим ответом на действия России Фото: REUTERS

Проведенный в сентябре саммит "Крымская платформа" – лучший ответ на действия России по Крыму, заявил журналистам глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Слова дипломата приводит украинское издание ТСН.

"Крымская платформа" — это очень сильный удар лично по президенту Путину", - подчеркнул Кулеба, уточнив, что Турция стала одним из самых активных участников саммита.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Крымскую платформу" организовали в Киеве 23 августа. На саммите предлагалось обсудить "проблематику возвращения Крыма в состав Украины". Количество прибывших иностранных делегатов, преимущественно, со второстепенным статусом, составило порядка 40.

Вице-премьер крымского правительства, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, отметил, что мероприятие явилось "сборищем разномастных представителей трех десятков колонизированных военным блоком НАТО государств".

Позднее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что участники "Крымской платформы" сговорились преследовать в своих странах граждан, имеющих отношение к воссоединению полуострова с Россией.