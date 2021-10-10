Три ребенка погибли в результате аварии в Сергиевом Посаде

Три ребенка погибли в ДТП, еще двое детей и один взрослый пострадали Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в субботу, 9 октября, в подмосковном Сергиевом Посаде произошло ДТП, которое унесло жизни троих детей. Как сообщил журналистам источник в экстренных службах Московской области, на дороге столкнулись две легковушки, в результате трое маленьких пассажиров погибли, еще двое ребят и один взрослый получили травмы.

«В Сергиевом Посаде столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли трое детей, еще двое детей и один взрослый пострадали», - приводит слова своего собеседника агентство ТАСС.

Источник добавил, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу, 8 октября, президент России Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным призвал правительство принять меры, чтобы снизить смертность в ДТП.

«Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», – сказал глава государства, отметив, что снижение числа смертельных аварий – это результат комплексной работы дорожников и МВД.