Путин отметил высокие показатели сбора урожая в России

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил аграриев с их профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в нашей стране во второе воскресенье октября.

Глава государства в своем обращении к труженикам полей отметил, что именно благодаря их «ответственной, напряженной работе в последние годы мы вышли на высокие рубежи по сбору урожая как по зерновым, так и по другим культурам».

«И уверенно держим эти позиции, что подтверждают и нынешние очень хорошие результаты. Они достигнуты, несмотря на сложное засушливое лето и непростую эпидемиологическую ситуацию», - подчеркнул президент.

Владимир Путин также оценил позитивные тенденции в животноводстве, виноградарстве, садоводстве, производстве органических продуктов, отметив, что аграрный сектор — один из флагманов российской экономики, и он динамично развивается, «сохраняя верность лучшим отечественным традициям, внедряет передовые технологии».

Кроме того, в ходе поздравления глава государства сказал, что одно из важнейших направлений государственной политики России – создание достойных условий жизни на селе: «комфортной, современной и благополучной». А в заключение поблагодарил аграриев «за честный труд, за надежность, преданность своему делу».

К слову, как писал сайт kp.ru, в США еще весной предсказали России в этом году один из лучших урожаев пшеницы в истории.