Американец, отсидевший в тюрьме по ошибке 37 лет, подал в суд на тех, кто вел его дело

Роберт Дюбуаз отсидел в тюрьме 37 лет за изнасилование и убийство, которых не совершал Фото: REUTERS

Житель Флориды Роберт Дюбуаз, отсидевший в тюрьме по ошибке 37 лет, подал в суд на трех бывших детективов, экс-сержанта полиции и судебного дантиста. Теперь уже 56-летний истец убежден, что участники следствия сговорились сфабриковать улики против него, в результате чего судья вынес ошибочный приговор и он провел за решеткой без малого четыре десятилетия, сообщает газета Tampa Bay Times.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Роберт Дюбуаз был осужден за преступление, которого он не совершал – изнасилование и убийство 19-летней Барбары Грэмс в 1983 году. Изначально его приговорили к смертной казни, однако потом смягчили приговор до пожизненного заключения.

Основаниями для обвинения, в частности, послужили показания ненадежного источника, а также слепки его зубов, которые якобы совпали со следом укуса на щеке убитой девушки.

И только при пересмотре дела ДНК-образцы Дюбуаза доказали, что заключенный не имеет никакого отношения к этому преступлению. В августе прошлого года с американца сняли все обвинения и выпустили на свободу. Теперь невинно осужденный пытается добиться справедливости.