Суд в Болгарии оставил подозреваемого в шпионаже россиянина под арестом

Заседание суда продолжалось четыре часа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Задержанного в Болгарии по подозрению в промышленном шпионаже россиянина суд оставил под арестом, такое же решение было принято в отношении двух граждан Литвы, которых болгарские правоохранители задержали вместе с нашим соотечественником.

Об этом сообщает телеканал Nova. Отмечается, что судебное заседание в субботу продолжалось четыре часа. По данным канала, отправленного под стражу россиянина зовут Сергей Зоненко, он руководил направлением «кумулятивные боеприпасы» на болгарском военном заводе «Арсенал».

О том, что полиция города Стара-Загора 5 октября задержала на границе с Грецией троих иностранцев, МВД Болгарии сообщило в четверг, 7 октября.

Как писал сайт kp.ru, 60-летний россиянин и двое граждан Литвы (24-летний молодой человек и 59-летняя женщина) работали на заводе по трудовому договору, занимались разработками в сфере инновационных технологий. До 17 сентября 2021 года все трое находились в отпуске, а когда он закончился, не вышли на работу.

В это время на заводе заметили пропажу некоторых изделий и документов, которые могли представлять интерес для конкурентов «Арсенала» – как болгарских, так и зарубежных компаний. В краже бумаг и образцов продукции заподозрили иностранных сотрудников.

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