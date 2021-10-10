В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Перу Фото: REUTERS

В ночь на воскресенье, 10 октября, в северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 5,7. Информации о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

По данным специалистов Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков находился примерно в 200 километрах к северу от города Куско, административного центра одноименного региона с населением около 312 тысяч человек, а их очаг залегал на глубине 13,5 километра.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 9 октября, у побережья архипелага Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,7.

А за день до этого, 7 октября, сильные подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы на границе японских префектур Токио и Тиба, в результате пострадали более 50 местных жителей: люди получили травмы различной степени тяжести. Из-за землетрясения в Японии пришлось полностью остановить работу метрополитена и скоростной железной дороги «Синкасэн».