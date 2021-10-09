У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение зафиксировали на удалении более 700 километров от столицы Фото: REUTERS

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у побережья архипелага Фиджи в субботу, 9 октября. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 731 км от столицы страны – города Сува. По данным сейсмологов, очаг расположился на глубине 511 км.

Предупреждений об угрозе цунами, которые могут возникнуть при землетрясениях, населению Фиджи не передавали.

Как ранее писал сайт kp.ru, в четверг, 7 октября, на границе префектур Токио и Тиба произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила почти 6 баллов. Эксперты определили, что его очаг находился на глубине 80 километров. Общее число травмированных в результате стихии выросло до 52 человек.

В тот же день на юге Пакистана произошло землетрясение, в результате которого погибли как минимум 15 человек. Эпицентр был расположен в 102 км к северо-востоку от города Кветта, а очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.