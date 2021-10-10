В России разрабатывают синтетическую еду, способную избавлять от депрессии

Синтетическая и "клеточная" еда может появиться в магазинах уже через 14 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

В России разрабатывают синтетическую и "клеточную" еду, которая будет позитивно влиять на здоровье человека. Она может появиться на прилавках магазинов уже через несколько лет.

Синтетическая еда – это пища, которую человек синтезировал сам из различных микроэлементов, минуя некоторые или все природные циклы. Как рассказал эксперт компании-разработчика подобной еды FoodNet, созданные синтетически продукты смогут улучшать психоэмоциональное состояние человека и даже избавлять от депрессии.

Отмечается, что в магазинах синтетическая и "клеточная" еда могут появиться до 2035 года, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, цены на продукты в России, вероятнее всего, выправятся в ближайшее время, считает первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Он предположил, что инфляция в стране по итогам года не превысит 6,5-7%, а может, будет и ниже. Возможно, темпы роста цен составят около 6%, отметил Белоусов.