Белоусов заявил, что цены на продукты скоро выправятся Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Цены на продукты в России, вероятнее всего, выправятся в ближайшее время, считает первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

В разговоре с журналистами первый вице-премьер предположил, что инфляция в стране по итогам года не превысит 6,5-7%, а может, будет и ниже. Возможно, темпы роста цен составят около 6%, отметил он.

«У нас в сентябре возникли некоторые аномальные траектории, в части, прежде всего, продуктов питания, но думаю, что они сейчас выправятся», – сказал Белоусов.

Как писал сайт kp.ru, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что в настоящее время в России нет оснований для резкого роста розничных цен на продукты.

Ранее Росстат рассказал о росте цен на ряд продуктов в России в сентябре 2021 года. По данным ведомства, сильнее всего подорожали куриные яйца, мясо, овощи и фрукты.