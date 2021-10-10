В Роспотребнадзоре посоветовали решать кроссворды для восстановления памяти после коронавируса

Чаще всего восстановительный период занимает 1,5-2 месяца после выздоровления Фото: Иван МАКЕЕВ

Проблемы с памятью, которые появляются после перенесенного коронавируса, можно вылечить простыми способами. Для того, чтобы получить результат, больной должен употреблять витамины и тренировать умственные способности.

Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, опрошенные РИА Новости, полное восстановление памяти после перенесенного коронавируса может занять некоторое время. Обычно это 1,5-2 месяца, однако иногда срок реабилитации может доходить до полугода - все зависит от выраженности нарушений и корректирующей терапии.

Чтобы ускорить выздоровление, медики советуют пить витамины, особенно группы В, так как они позитивно влияют на нервную систему. Также специалисты говорят, что вернуть память помогут разгадывание кроссвордов и решение математических задач.

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