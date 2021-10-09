Хирург-офтальмолог рассказала, как коронавирус бьет по глазам

Любой риск инфекционного заболевания в послеоперационном периоде представляет серьезную опасность для зрения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость коронавирусом снова ставит рекорды. Только в России с этой инфекцией встретились более семи с половиной миллионов человек. Каждый день регистрируется более 25 тысяч новых случаев заболевания. В регионах вводятся новые коронавирусные ограничения.

В прошлый год локдаунов и карантинов многие плановые операции были отложены, чтобы избежать рисков. В том числе и операции по восстановлению зрения или избавления от катаркты (глаукомы). В этом году многие люди уже переболели, а еще больше человек сделали прививки от COVID-19. Казалось бы, операцию по восстановлению зрения делать уже можно и нужно. Но все равно остаются вопросы. Один из которых: когда можно делать операцию после прививки? Или лучше до нее?

- К сожалению, пока по этому вопросу нет достаточного объема научных данных, - говорит kp.ru хирург-офтальмолог высшей категории, микрохирург, к.м.н., профессор РАЕ, заведующая отделением офтальмологии в «СМ-Клиника» на ул. Ярославская Марианна Комарова. - Но достоверно одно: любой риск инфекционного заболевания в послеоперационном периоде представляет серьезную опасность для зрения. И врачи всегда стараются его минимизировать. Поэтому мы предпочитаем оперировать глаза через один-два месяца после второй прививки, когда иммунная защита от ковида максимальная.

Между тем многие офтальмологи полагают, что перенесенная коронавирусная инфекция может серьезно повлиять на зрение. Ведь слизистые, в том числе глаз — это «входные ворота» для любых инфекций и вирусов. При этом врачи отмечали, что во время болезни у многих наблюдалась отечность глаз, спазмы глазных мышц и даже нарушения в работе зрительного нерва и воспаление сетчатки. То есть вирус может серьезно повлиять на зрение. А Всемирная организация здравоохранения уже в прошлом году внесла поражения глаз в список частых симптомов COVID-19.

Медики не раз отмечали, что коварный вирус бьет по самым слабым местам: если были проблемы с легкими, ударит пневмонией, с сосудами — откликнется инсультом. Если же у человека изначально были проблемы со зрением или, например, частые конъюнктивиты, то вирус охотно их усугубит.

- Действительно, описаны случаи вирусного ретинита (воспаление сетчатки) при тяжелом течении COVID, - говорит Марианна Комарова. - Наши пациенты рассказывали о более быстром развитии катаракты на фоне заболевания, о конъюнктивитах, резистентных к лечению.

К сожалению, нам еще долго предстоит изучать последствия ковида для организма, в том числе и зрения. Но если во время болезни вы заметили, что с глазами творится неладное (пятна, мушки мелькают, явное ухудшение остроты, гнойные выделения), обязательно обратитесь к офтальмологу после карантина.

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