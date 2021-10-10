Противники Порошенко пытались штурмом взять виллу экс-президента под Киевом

Бывший президент Украины Петр Порошенко Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

На Украине протестующие предприняли несколько попыток взять штурмом виллу бывшего президента страны Петра Порошенко. Волнения спровоцировало объявление украинскому оппозиционеру Виктору Медведчуку нового подозрения в госизмене и cодействии террористической организации.

В ночь на 10 октября у загородного дома Порошенко под Киевом собрались его противники и сторонники. В какой-то момент между ними начались потасовки и группа людей решила пойти на штурм здания. Как сообщают украинские "Вести", полиция отразила шесть волн штурмующих.

Как ранее писал сайт kp.ru, лидеру украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку предъявлены новые обвинения по делу о государственной измене. Они касаются причастности политика к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий республик Донбасса. По версии СБУ и Гепрокуратуры, Медведчук проворачивал схемы поставок в 2014-2015 годах.