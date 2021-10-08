СБУ предъявила Медведчуку новые обвинения в госизмене

Виктор Медведчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеру украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку предъявлены новые обвинения по делу о государственной измене, сообщила на совместном брифинге со Службой безопасности Украины гепрокурор страны Ирина Венедиктова.

Новые обвинения касаются причастности политика к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий республик Донбасса. По версии СБУ и Гепрокуратуры, Медведчук проворачивал схемы поставок в 2014-2015 годах.

Украинские силовики также включили журналистам аудиозаписи телефонных разговоров, где якобы Медведчук ведет переговоры с российскими чиновниками и представителями Донбасса о транспортировке угля. Как предполагают в Гепрокуратуре, к поставкам могли иметь отношение бывший президент Украины Петр Порошенко и экс-глава Национального банка республики Валерия Гонтарева. Их фамилии фигурировали в представленных аудиозаписях.

Как писал сайт kp.ru, ранее в отношении главы ОПЗЖ возбудили новое уголовное дело. Теперь его обвиняют не только в госизмене, как и по предыдущему делу, но и в пособничестве террористам.

Напомним, 13 мая 2021 киевский суд поместил Медведчука под домашний арест по делу о государственной измене. Сам депутат Верховной рады назвал все обвинения в свой адрес со стороны Службы безопасности незалежной «политической расправой». В начале июля суд продлил домашний арест еще на два месяца, а затем еще на два месяца.