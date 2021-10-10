Зрительница рассказала о гибели актера во время оперы "Садко" в Большом театре: "Оркестр замолчал, занавес упал"

Актер, придавленный декорацией, скончался за считанные секунды. Фото: прокуратура Москвы

Зрительница оперы "Садко" в Большом театре рассказала подробности случившейся накануне трагедии - 9 октября, во время выступления, артиста Евгения Кулеша насмерть придавило огромной декорацией. Инцидент произошел прямо во время спектакля, на глазах у зрителей.

Как рассказала Елена Быстрицкая в Facebook, трагедия случилась почти сразу после начала оперы.

"Это было ужасно. Мы пришли в Большой театр, сели на свои места. <...> И вдруг в первой же сцене, когда опускались декорации, а внутри было столпотворение актеров и рабочих сцены по задумке режиссера, Волхв закричал: "Врача! Скорую быстро, человек попал под декорацию". Оркестр замолчал, занавес упал", - рассказала зрительница.

По ее словам, сначала все подумали, что происходящее - часть спектакля. Но внезапно был объявлен антракт по техническим причинам. Позже администрация театра сообщила, что спектакль на сегодня отменен. О причинах официально не сказали. По словам зрительницы, о смерти актера она узнала от охранника на выходе.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евгений Кулеш был актером миманса (группа артистов, участвующих в мимических массовых сценах. - Ред.).. Декорация придавила мужчине шею, он скончался на месте.